Молодые океанологи изучили нефтегазоносный арктический шельф

Ученые также провели комплексные исследования участков, характеризующихся развитием опасных геологических процессов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Молодые ученые на научно-исследовательском судне "Академик Борис Петров" с 19 августа вместе с опытными наставниками провели исследования арктического шельфа в морях Карское и Лаптевых. Экспедиция по маршруту из Калининграда в Мурманск благополучно завершилась, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии РАН.

"Студенты, проводя работы в суровых арктических условиях, на практике ознакомились с основными особенностями проведения натурных исследований с использованием новейших модификаций геофизических методов для изучения геологического разреза донных отложений. Прослушанные лекции позволили им получить представления о современных тенденциях развития океанологии и морской геологии", - говорится в сообщении.

В задачи экспедиции входило изучение динамики последнего оледенения, строения, вещественного состава и генетических признаков ледниковых, ледниково-морских и морских отложений, определение зон флюидной разгрузки с целью характеристики глубинных углеводородных систем потенциальных нефтегазоносных бассейнов в пределах морей Карское и Лаптевых. Ученые также провели комплексные исследования участков, характеризующихся развитием опасных геологических процессов.

Также одной из ключевых задач экспедиции стало привлечение и дальнейшее обучение молодых специалистов для восполнения кадрового дефицита для работ в Арктике. Освоение арктического шельфа является приоритетной задачей России, что повышает значимость морских научных исследований в области геологических наук. Молодые специалисты, прошедшие обучение на базе концепции "Обучение-через-исследования", пополнят кадровый резерв отечественных научных организаций, работающих на арктическом шельфе.

Наставниками выступили ученые ведущих научно-исследовательских институтов страны, включая МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского. В целях развития инновационных технологий морских геологических, геохимических и геофизических исследований в ходе экспедиции были апробированы отечественные аппаратные средства и программные комплексы для геофизического и геохимического мониторинга, что особенно важно для реализации Морской и Климатической доктрины Российской Федерации.