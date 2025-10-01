В НовГУ впервые испытали новый для радиолокации тип сигналов

Эксперимент проводился с использованием приемопередатчика LimeSDR с открытым исходным кодом

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Ученые Политехнического института Новгородского университета (НовГУ) впервые экспериментально подтвердили возможность применения нового типа радиолокационных сигналов, которые позволят эффективнее распознавать движущиеся цели на фоне помех от неподвижных объектов, например, высотных зданий в городе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В Политехническом институте НовГУ впервые экспериментально подтвердили возможность формирования, излучения и приема нового для радиолокации типа сигналов. Он может "помочь" радиолокационным системам более эффективно распознавать движущиеся цели на фоне помех, создаваемых неподвижными объектами - например, высотными зданиями в городе. Эксперимент позволил наблюдать волновые эффекты, которые в будущем найдут применение в более совершенных системах радиолокации", - сообщили в вузе.

Эксперимент проводился с использованием приемопередатчика LimeSDR с открытым исходным кодом. Исследователи сравнили данные компьютерного моделирования с реальными показателями и подтвердили, что спектр сигнала сохраняет свою нерегулярность и двухуровневую структуру после передачи и приема.

"Преимущество нерегулярного сигнала в том, что между его гармониками неодинаковые промежутки. Поскольку фильтр радиолокатора подавляет шумы с одинаковой периодичностью, наш сигнал попадает в зону режекции лишь частично и не заглушается полностью. Это позволяет эффективно распознавать цели даже с учетом доплеровского сдвига частоты", - пояснил один из авторов проекта Владислав Суляров. По словам разработчиков, динамический диапазон после обработки сигнала составил 80 децибел при исходных 120 децибелах. "Разница в 40 децибел - это хороший результат для реальных условий", - отметил Суляров.

В дальнейшем исследователи планируют использовать несколько модулей LimeSDR для симуляции помех и разработать схему их подавления. Работа ведется при поддержке Научно-исследовательской лаборатории цифровой обработки сигналов Передовой инженерной школы НовГУ. Обзор разработки был подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.