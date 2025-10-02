ИКИ РАН: ученых интересует изучение полярных сияний с высокоширотной орбиты

Перспективная Российская орбитальная станция может работать на этой высоте, заявил директор института академик Анатолий Петрукович

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН будет заинтересован в изучении полярных сияний с высокоширотной орбиты, если перспективная Российская орбитальная станция (РОС) будет работать на этой орбите. Об этом в интервью ТАСС заявил директор института академик Анатолий Петрукович.

"Если станция в итоге будет работать на высокоширотной орбите, то нас очень интересует наблюдение за Землей, в частности наблюдения полярных сияний", - сказал ученый. Он добавил, что по этой орбите уже летают спутники, но высота полета станции была бы значительно ниже, что помогло бы осуществлять более детальные наблюдения.

Петрукович подчеркнул, что вопрос о наклонении орбиты РОС сейчас решает Роскосмос - на рассмотрении находятся как технические, так и организационные аспекты, так как разработка новой станции идет одновременно с продлением работы уже имеющейся МКС. "Мы получаем новую информацию, детализируем имеющуюся, и поэтому наши взгляды на что-то меняются, и это не должно пугать. Главное, чтобы это все привело к успеху", - подчеркнул директор ИКИ.

Сейчас в РФ идут работы над перспективной Российской орбитальной станцией. Долгое время озвучивались планы запустить РОС на полярную орбиту с наклонением около 97 градусов. Это позволило бы наблюдать с борта всю территорию РФ и стратегически важный Севморпуть, но вместе с тем принесло бы новые риски, связанные с радиацией и другими факторами.

Летом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что орбита перспективной станции еще окончательно не выбрана. В сентябре он сообщил, что решение по ее наклонению будет принято "в ближайшее время", а сразу после этого начнется изготовление первого модуля станции.

