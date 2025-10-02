РАН: терапия с использованием изотопов бора и нейтронов перспективна в онкологии

Такая методика успешно разрушает раковые клетки

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бор-нейтронзахватная терапия с использованием изотопов бора и нейтронов имеет большие перспективы в ядерной медицине, в лечении онкологических заболеваний, так как успешно разрушает раковые клетки. Об этом на прошедшем в ТАСС открытом заседании научного совета РАН "Науки о жизни", посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов, сообщил директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина академик РАН Борис Долгушин.

"Это бинарная технология, которая состоит из двух компонентов. Пациенту со злокачественной опухолью внедряется в организм и в клетку, в опухолевую клетку бор-10, который при соприкосновении с нейтроном превращается в бор-11. И тут же распадается на ядро лития и альфа-частицу, и еще гамма-квант. И вот, энергии этих элементов, которые происходят при распаде, достаточно для того, чтобы разрушить обе нитки ДНК", - рассказал Долгушин.

Академик, в частности, поделился опытом успешных опытов применения бор-нейтронзахватной терапии на собаках. Они проводились в НМИЦ онкологии совместно с Московским физико-техническим институтом (МИФИ) и Федеральным медицинским биофизическим центром имени А. И. Бурназяна ФМБА РФ.

"У собаки имелась саркома подвздошной кости. И ее напитали вот этим раствором, борфенилаланином. Затем удалили кость, отвезли в МИФИ, провели на реакторе облучение. Затем эту кость имплантировали той же самой собаке на то же самое место. И, как видите, через два года собачка жива и неплохо себя чувствует. Это говорит о том, что можно и дистанционно производить такую аутотрансплантацию", - рассказал Долгушин.

Он отметил сложность и междисциплинарность процесса создания такой терапии. "Это сложный процесс, в его реализации участвовал, кроме Онкологического центра и Российской академии наук, с которой мы много вопросов консультировали, Росатом, который принял непосредственное участие в разработке этого проекта. И, конечно, Министерство здравоохранения", - резюмировал академик.