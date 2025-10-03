В УрФУ изобрели робота-червя и способ прогнозирования погоды

Всего патентный портфель университета насчитывает 477 патентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Уральские ученые и студенты Уральского федерального университета (УрФУ) изобрели уникальный способ прогнозирования погоды, робота-червя и другие разработки. На сегодняшний день патентный портфель университета насчитывает 477 патентов, 4 из которых выданы зарубежными патентными ведомствами, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций вуза.

"УрФУ патентует инновации в самых разных сферах. <…> Среди интересных разработок этого года можно выделить: особый наполнитель для кошачьего туалета с индикацией pH-среды мочи животного (разработка студентов), способ определения золота в руде (разработка кафедры металлургии цветных металлов); робот-червь (разработка кафедры подъемно-транспортных машин и роботов); способ прогнозирования погоды (разработка кафедры теоретической физики). На сегодня патентный портфель университета насчитывает 477 патентов, 4 из которых выданы зарубежными патентными ведомствами", - рассказали там.

Отмечается, что с начала 2025 года вуз подал более 200 заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности в Роспатент. В числе заявок - 87 потенциальных изобретений и 137 программ для ЭВМ и баз данных. По сравнению с прошлым годом количество заявок на регистрацию баз данных удвоилось, а число заявок на изобретения выросло на 17%. "Мы также уделяем большое внимание образовательным компонентам: студенты на программах по технологическому предпринимательству осваивают культуру работы с объектами интеллектуальной собственности, и многие из них уже в процессе обучения регистрируют собственные изобретения, полезные модели или программы для ЭВМ", - подчеркнула заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга, отметив, что студенты составляют 44% от общего числа авторов и соавторов изобретений УрФУ.

По итогам 2024 года вуз занимает второе место в рейтинге российских вузов и четвертое место среди всех российских компаний по показателям изобретательской активности. В рейтинге инженерных университетов России от Аналитического центра "Эксперт" УрФУ занял пятое место. Рейтинг составлен с учетом достижений в публикациях в инженерных науках и патентовании.