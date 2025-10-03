Наночастицы оксида цинка защищают микроводоросли от засоления воды

Результаты работы важны для точной оценки экологических рисков наноматериалов и разработки новых нормативов их безопасного содержания в окружающей среде

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАМБОВ, 3 октября. /ТАСС/. Ученые молодежной лаборатории "Водорослевые биотехнологии" Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина (ТГУ) обнаружили влияние наночастиц оксида цинка на пресноводные микроскопические водоросли, которые способны компенсировать вредное воздействие засоления воды, выступая как "защитник" от стресса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Наночастицы оксида цинка, которые используются в солнцезащитных кремах, электронике, красках и удобрениях, являются одним из самых массово производимых наноматериалов в мире, что неизбежно ведет к их попаданию в водоемы. Одновременно пресные водоемы по всему миру страдают от засоления из-за сброса сточных вод и использования реагентов зимой. Ранее ученые исследовали, как эти два фактора - наночастицы и соленость - вместе влияют на морские организмы, но их воздействие на пресноводные экосистемы оставалось почти неизученным.

"Ученые Державинского университета исследовали влияние наночастиц оксида цинка разного размера на пресноводную микроводоросль Lobosphaera при различной солености воды. Оказалось, что низкая концентрация наночастиц не только не навредила водорослям, но и стимулировала их рост на 19%. Более того, в такой дозе наночастицы полностью нейтрализовали негативный эффект солевого стресса, вызванного добавлением соли", - рассказали в пресс-службе, отметив, что работа молодых ученых была поддержана программой "Молодежные лаборатории" Минобрнауки России.

При этом в ходе исследования было обнаружено, что высокие концентрации наночастиц подавляли рост водорослей, разрушали хлорофилл, снижали эффективность фотосинтеза и вызывали окислительный стресс.

Ученые уверены, что это открывает новые перспективы для безопасного использования наночастиц оксида цинка в биотехнологиях. Так, его сверхмалые дозы можно использовать, чтобы повысить устойчивость полезных микроводорослей к стрессовым условиям в биореакторах, в том числе для получения биотоплива, кормовых добавок или биологически активных веществ.

"Кроме того, результаты работы важны для точной оценки экологических рисков наноматериалов и разработки новых нормативов их безопасного содержания в окружающей среде", - отметили в вузе.

О вузе

ТГУ имени Г. Р. Державина - один из старейших вузов России, основанный в 1918 году. Университет является участником программы "Приоритет-2030" и федеральным оператором демографической политики университетов России, в том числе Всероссийского конкурса для вузов "Помоги маме учиться". Согласно международным рейтингам, ТГУ имени Державина входит в топ-100 ведущих университетов России. На базе вуза действуют несколько кластеров, включая педагогический, медицинский, IT, научно-технологический. В вузе обучаются 15 тыс. студентов из 77 регионов России и 60 стран мира.