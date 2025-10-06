Статья

Психологическая пандемия. Можно ли "заразиться" стрессом от начальников и коллег?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет стресс как состояние беспокойства или напряжения, вызванное трудной ситуацией. Большинство привыкло воспринимать его как нечто сугубо личное, однако в действительности стресс может передаваться от человека к человеку. Рассказываем подробнее

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Эмпатия — это способность людей синхронизироваться с окружающими на эмоциональном и когнитивном уровне. У млекопитающих этот механизм лежит в основе формирования социальных групп: благодаря им виды способны, например, на родительскую заботу. Ученые регулярно находят примеры ее проявления у животных. Один из самых ярких экспериментов, доказывающих древние эволюционные корни эмпатии, — исследование психиатров из США во главе с Жюлем Массерманом, опубликованное в Американском журнале психиатрии (American Journal of Psychiatry) в 1964 году. Ученые научили группу макак-резусов тянуть за цепь, чтобы получить еду: в течение трех дней животные питались по такой схеме. На четвертый день к механизму добавилась новая функция: когда макака тянула за цепь, она не только получала порцию питательных гранул, но и инициировала болезненный удар электрошоком по другой обезьяне. В результате 87% испытуемых отказались от еды: одна из макак голодала 12 дней, чтобы не причинять боль сородичу.

Также доказательства эмпатии у обезьян удалось получить российскому и советскому зоопсихологу, одному из первопроходцев приматологии Надежде Ладыгиной-Котс. В 1913 году у Надежды появился полугодовалый шимпанзе Иони, который стал не только ее другом, но и объектом исследования. В своей книге “Дитя шимпанзе и дитя человека”, хранящейся в Российской государственной библиотеке, она замечает, насколько обезьянка способна к сочувствию:

Если я притворяюсь плачущей, закрываю глаза и всхлипываю, Иони мгновенно бросает все свои игры и занятия и быстро прибегает ко мне, взволнованный, весь взлохмаченный, из самых удаленных мест своего пребывания, с крыши дома, по которой только что лазал, с потолка его клетки, откуда я не могла его сместить и согнать вниз, несмотря на самые усиленные свои просьбы и зовы. Подкатив ко мне, он торопливо обегает кругом меня, как бы ища обидчика, все время внимательно смотря мне в лицо, нежно охватывает меня рукой за подбородок, легко дотрагивается пальцем до моего лица, как бы пытаясь понять, в чем дело, оглядывается кругом и при этом сжимает свои ноги в крепкие кулачки ​​​

Эмпатия о двух концах

Дальнейшие нейробиологические исследования подтвердили: эмпатия — не приобретенный, а врожденный навык. В статье "Нейроэволюция эмпатии" американский нейробиолог французского происхождения Жан Десети пишет, что "даже самые продвинутые формы эмпатии у людей построены на ее более простых, базовых формах и остаются связанными с механизмами, лежащими в основе социальной привязанности и заботы о потомстве". Навык сочувствия оттачивался у нашего вида последние 180 млн лет и лежит в основе характерного для человечества группового выживания. Благодаря ему люди закрепили доминирующий статус на планете: развили систему эффективного сотрудничества и научились принимать лучшие решения.

Эмпатия остается важным фактором для достижения успеха в современном мире. Международные исследования показывают, что руководители, который основывают управленческую стратегию на принципах сочувствия, оцениваются их начальством как наиболее эффективные исполнители, а сотрудники, к которым относятся с пониманием, сильнее вовлечены в бизнес-процессы и работают продуктивнее.

Но у эмпатии есть и темные стороны. Так, не все специалисты согласны с тем, что эмпатия и сочувствие — ключ к хорошим решениям. В своей книге "Против эмпатии" (Against Empathy) профессор психологии Йельского университета Пол Блум рассказывает, как способность людей ставить себя на место другого приводит к иррациональным и даже вредным поступкам. Один из примеров, который разбирает Блум, — день рождения в стиле Бэтмена, организованный в 2013 году для пятилетнего мальчика с лейкемией Майлза Скотта. Международный благотворительный фонд Make-a-Wish, который помогает неизлечимо больным детям исполнять желания, потратил тысячи долларов на то, чтобы мечта Майлза осуществилась: мероприятие профинансировали более 10 тыс. добровольцев. Главный тезис автора: эти средства могли быть потрачены более эффективно и спасти множество жизней, если бы сочувствие не застилало глаза благотворителям.

Помимо этого, когда человек сопереживает кому-то, в его мозге активируются нейрофизиологические реакции, аналогичные тем, что испытывает тот, кому он сочувствует (за этот процесс отвечают зеркальные нейроны: клетки мозга, которые позволяют людям имитировать чужое поведение, от ответной улыбки до испытывания тех же эмоций). А это означает, что через эмпатию можно “подхватить” чужое горе, боль и, возможно, даже стресс.

"Заразный" стресс?

Изначально стресс — полезное состояние. Учащенное сердцебиение, выброс адреналина, ускоренные физические реакции — все это призвано помочь людям, животным и даже микробам реагировать на угрозу и увеличить шансы на выживание.

Однако длительное напряжение, так называемый хронический стресс, вредит здоровью: из-за него могут начаться в том числе проблемы с артериальным давлением, весом и даже иммунитетом. Кроме того, постоянный стресс может стать причиной развития расстройств настроения, в том числе депрессии и тревоги.

Но может ли он быть заразным?

Исследования показывают, что некоторые незаразные в привычном смысле состояния и расстройства действительно могут передаваться от человека к человеку. Это справедливо, например, для ожирения: согласно американскому исследованию 2007 года (в том числе в нем принимали участие ученые из Гарварда и Кембриджа), шансы человека с ним столкнуться увеличиваются на 57%, если у него есть друг, который страдает от избыточной массы тела. То же справедливо и для зависимостей: курения, алкоголизма и наркомании.

Некоторый работы также указывают на "заразную" природу стресса: это хорошо прослеживается на примере публичных выступлений. В ходе исследований состояния людей во время публичных выступлений американский психолог и невролог Тони У. Бьюкенен (Tony W. Buchanan) обратил внимание на то, что они заставляют нервничать не только оратора, но и слушателей. Гипотеза подтвердилась: оказалось, что в те моменты, когда человек на сцене испытывал сильное волнение, уровень кортизола рос и у людей в зале (гормон, который обычно активно вырабатывается в организме, когда человек испытывает стресс). Эксперты во главе с Бьюкененом назвали это явление физиологическим резонансом — напряжение оратора как будто напрямую передалось наблюдателю. Схожие результаты демонстрируют и другие исследования: стресс может передаваться между романтическими партнерами, коллегами и даже между незнакомцами.

"Конечно, стресс нельзя назвать заразным самим по себе, — рассказывает в интервью ТАСС врач-психотерапевт и психиатр, академик Российской академии медико-технологических наук Александр Теслер. — Он может быть "заразным" в силу того, что человек, находящийся в этом состоянии, приводит в состояние стресса окружающих, родных и сослуживцев. Этот процесс называется индукцией, когда человек в дискомфортном состоянии активно или пассивно вовлекает в него тех, кто старается ему помочь".

Его мнение разделяет и доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Яничева: "Это своего рода проявление эмпатии, когда люди "заражаются" чужими эмоциями: я сочувствую кому-то рядом с собой, и мне тоже становится плохо; кто-то рядом в ярости — и я тоже. Это сложно контролировать".

Специалисты согласились: источником "заразного" стресса могут быть и коллеги, и начальник, и члены семьи, и даже люди в очереди — тут все зависит от степени восприимчивости человека и скорости его реакции. "Некоторые могут "заразиться" негативными эмоциями даже в магазине, поругавшись с продавщицей, — рассказывает Яничева. — Но, конечно, основной источник наших эмоций — близкие. Когда у кого-то в семье, например, депрессия, негативный эффект ощущают все члены".

"Больше всего "заражению" стрессом подвержены как раз эмпатичные люди, — добавляет Теслер. — Они быстрее заводятся". "Тут важно уметь проводить границы, — резюмирует Яничева. — Высокая эмпатия не очень полезная история, учитывая то, что последствия от принятых негативных эмоций и возникшего на их фоне стрессе такие же, как и от обычного: у кого-то на фоне сильных переживаний может заболеть живот или прихватить спину… Ну тут уж от индивидуальной реакции организма зависит".

Особенно осторожными нужно быть осенью и весной: как объяснила Яничева, в переходные периоды у людей нередко развивается более тяжелое эмоциональное состояние. С тем, что осень не только сезон гриппа и простуды, но и сезон стресса, согласен и Теслер: "Осенью <…> "обостряются" люди, склонные к стрессу. Это в том числе связано с тем, что организм перестает получать достаточно света".

Для того чтобы избежать стрессовых состояний и "не заражать" коллег и близких, специалисты рекомендуют переключиться: "Физические нагрузки, общение с родными и близкими — прекрасный способ справиться с негативом", — заверяет Теслер.

Мария Богрянова