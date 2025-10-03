У России появилась своя ДНК-вакцина для увеличения производства рыбы

Она может повысить выживаемость мальков с 0-20% до 80-100%

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Ученые Института высокомолекулярных соединений (ИВС) Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) Курчатовского института разработали и протестировали первую отечественную ДНК-вакцину для увеличения производства рыбы. Разработка может повысить выживаемость рыбы с 0-20% до 80-100%, сообщила пресс-служба ПИЯФ-ИВС.

"Ученые филиала НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ-ИВС <...> приступили к созданию первых в России ДНК-вакцин для рыб. Цель разработки - повысить выживаемость молоди в условиях индустриальной аквакультуры и снизить потери от вирусных и бактериальных инфекций" - говорится в сообщении.

Задача ДНК-вакцины - повысить иммунитет рыбы, обезопасив ее от бактериальных, вирусных и других заболеваний. Внедряется эта вакцина иммерсионно: рыба отсаживается в специальные резервуары с препаратом, после чего выпускается обратно в естественную среду обитания. Выживаемость мальков увеличивается с 0-20% до 80-100%, при этом "при наличии научной базы такие технологии могут быть быстро внедрены в практику". ДНК-вакцина "особенно актуальна" из-за роста аквакультуры в России и необходимости замещать зарубежные ветеринарные препараты.

Чтобы повысить эффективность вакцины, ученые предлагают упаковывать вводимую ДНК в полимерные оболочки из альгината и хитозана, что будет защищать ее от разрушения в ЖКТ и улучшать ее проникновение через жаберный эпителий. Ученые протестировали уже три способа введения вакцины на судаке обыкновенном: кроме иммерсионного, инъекционный и пероральный.

По словам научного сотрудника лаборатории природных полимеров ПИЯФ-ИВС, кандидата химических наук Анастасии Зубаревой, сейчас необходимо прежде всего отследить, как разработанная вакцина распределяется в организме рыбы. Для этого будет использоваться "плазмида с геном зеленого флуоресцентного белка".

В разработке, помимо ученых ПИЯФ-ИВС, участвовали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВРИО) и Института биоорганической химии (ИБХ) Российской академии наук.