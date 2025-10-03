В РАН предложили строить пластиковые острова в океане из собранного мусора

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Концепция Российской академии наук (РАН) по решению проблемы полимерного мусора предполагает сбор пластика в океане с помощью плавучих платформ и строительство из него островов. Такая работа возможна в рамках БРИКС, сообщает пресс-служба конкурса "Лидеры России".

"Один из рабочих проектов концепции - строительство островов в океане из полимерных блоков-контейнеров, которые будут содержать спрессованные и закапсулированные отходы, извлеченные из островов полимерного мусора в мировом океане. Оборудование для сбора и обработки полимерных отходов предполагается разместить на плавучих платформах, а энергию для непрерывной работы будут вырабатывать солнечные батареи", - говорится в сообщении.

Площадь Большого тихоокеанского мусорного острова составляет до 1,5 млн кв. км, а площадь полимерных островов из всех плавающих пластиковых отходов не превысит 100 кв. км, подсчитал ведущий научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, суперфиналист четвертого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Щербина.

"Ежегодно в океан выбрасываются миллионы тонн пластика, а площадь Большого тихоокеанского пятна составляет 1,5 млн кв. км. Однако мы не можем считать выходом из сложившейся ситуации ограничение производства полимеров, потому что это будет сдерживать развитие науки, технологий, экономики в нашей стране. Важно продолжить производство пластика и при этом реализовать грамотное захоронение и капсулирование отходов. Первый шаг к тому - создание системной, суверенной концепции РАН, и ее продвижение как на территории России, так и совместно с заинтересованными странами", - заявил Щербина, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, поскольку мусорные острова расположены главным образом в международных водах, понадобятся международные соглашения. Наиболее перспективным представляется международное управление под эгидой БРИКС. Успешная реализация проекта приведет к улучшению экологического климата на планете, повысит авторитет и популярность БРИКС, станет успешным примером позитивного и результативного международного сотрудничества, считает ученый.

Конкурс управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран.