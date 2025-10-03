В Архангельске разработали концепции научных фильмов и турмаршрутов

Над проектами этого направления работали 12 команд

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Участники трека "Популяризаторы" форума молодых ученых "Полюс" разработали концепции авторского фильма о создании Российской орбитальной станции, фильмов об исследователях Арктики для канала "Наука", а также научно-популярный туристический маршрут по Архангельской области. Как рассказала ТАСС руководитель трека, режиссер Анастасия Ломакина, над проектами этого направления работали 12 команд.

"У нас 12 команд: четыре кейса, в каждом по три команды. Мы собрали ребят абсолютно с разным бэкграундом: кто-то непосредственно сам ученый, кто-то занимается ведением социальных сетей, кто-то только ищет себя, очень разносторонняя и включенная аудитория", - сказала Ломакина.

Фонд поддержки регионального кинематографа предложил участникам создать концепцию авторского короткометражного документального фильма о технологическом будущем. Одна из групп решила разработать идею картины о Российской орбитальной станции, которую в ближайшем будущем планируется запустить в космос. О проекте они предлагают рассказать через историю ученой в области динамики и управления движением летательных аппаратов Ольги Стариновой.

"Мы хотим раскрыть проблему создания орбитальной станции, запуска ее на орбиту через призму человеческой истории. Наша героиня - это Ольга Леонардовна Старинова, доктор технических наук, профессор, - пояснила ТАСС участница команды, историк Института истории Сибирского отделения РАН Ксения Захарова (Новосибирск). - Она как метафора жизни на Земле, женщина как родоначальница жизни. Но для человека на Земле сейчас жизненно необходим космос, потому что именно в космосе мы можем создать уникальные условия для проведения жизненно важных экспериментов, которые могут качественно улучшить жизнь человека здесь, на Земле". Авторы идеи считают, что такой пример может вдохновить девочек и женщин работать в инженерных специальностях, связанных в том числе с космосом.

Научная экскурсия в Поморье

Еще одно направление трека "Популяризаторы" связано с разработкой научно-популярных турмаршрутов для молодых и активных. Участники предлагают в таком туре сочетать примерно поровну образование и развлечения. "Мы придумали интересную концепцию, в основе которой лежит экспедиция. Это, получается, будет одновременно и научный блок, но при этом мы не забываем, что это все-таки туризм и отдых, соответственно, 50% это все-таки развлекательный формат, - рассказала ТАСС студентка Московского педагогического государственного университета Ксения Павлова. - В Архангельске мы обязательно отправляемся в [музей под открытым небом] "Малые Корелы" и там мы предлагаем охоту за северным сиянием. Мы в Архангельске увидели северное сияние, я до этого нигде ни разу не видела, это такая фишка Архангельска".

По мнению авторов проекта, это больше зимний вариант, а летом из Архангельска можно отправиться на острова, на теплоходе при этом могут проходить лекции экспертов разных научных направлений.

Также участники трека "Популяризаторы" разрабатывали варианты предложений, как помочь молодым ученым привлекать финансирование от бизнеса. При этом инвестирование в научные исследования - это долгий и сложный процесс с непредсказуемым результатом, а у молодых ученых зачастую нет авторитета, чтобы получать гранты на свои разработки. На треке придумывают идею общей площадки, где исследователи и представители бизнеса могли бы найти друг друга.

Как пояснила руководитель трека, после завершения форума лучшие концепции будут дорабатываться. По ее словам, здесь участники получили навыки, как правильно представлять свои идеи и разработки.

"Мы разрабатываем идеи проектов, которые при должном финансировании и технических возможностях могут быть реализованы. Мы учим ребят упаковывать свою идею, чтобы дальше, когда они выйдут за порог нашего форума, они могли этот проект уже готовый, сформулированный, куда-то принести и получить финансирование", - добавила она.