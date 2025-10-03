Луна помешает наблюдению за возможным звездопадом 4-6 октября

В этот период естественный спутник Земли будет почти полным, отметил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Звездопад, который может в начале октября сопровождать прохождение Земли через орбиту недавно открытой кометы C/2025 R2 SWAN, будет плохо виден из-за почти полной Луны. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Согласно расчетам астрономов, Земля 4-6 октября должна пройти через орбиту кометы C/2025 R2 SWAN, открытой в сентябре.

"Часто на орбите кометы остаются ее мелкие фрагменты. Попадая в атмосферу Земли, они сгорают, образуя вспышки на небе - метеоры. Не исключено, что в этот период, 4-6 октября, мы увидим новый неожиданный метеорный поток. Однако наблюдениям помешает почти полная Луна", - уточнил астроном в разговоре с ТАСС.

21 октября объект C/2025 R2 SWAN пройдет на минимальном расстоянии от Земли.

"Она окажется почти вдвое ближе, чем комета C/2025 A6 (Lemmon), которая также пройдет 21 октября на минимальном расстоянии от Земли в 90 млн км. Не исключено, что в октябре обе они будут видны в бинокли, а на темном небе, возможно, и невооруженным глазом", - пояснил он.

В ночь на 9 октября астрономы прогнозируют наблюдение звездопада Дракониды. В это время россияне при безоблачной погоде смогут наблюдать на небе до 15 вспышек в час.