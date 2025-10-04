Точность работы магнитометров повысили

Российские ученые расширили возможности приборов при помощи наконечников-полусфер

Здание РТУ МИРЭА © Артемий Петрухин/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0​

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА нашли способ расширить возможности приборов для оценки магнитных свойств различных веществ. Использование наконечников-полусфер увеличило зону охвата измерений, что позволит сделать анализ более точным, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Авторы усовершенствовали приборы, которые используются для оценки магнитных свойств частиц, находящихся во взвешенном состоянии в жидкости или содержащихся в сыпучих средах. Новый элемент не только ускоряет измерения, но и делает их точнее.

"Использование полусферических магнитных полюсов <…> значительно увеличивает зону, где располагается изучаемый образец, что делает измерения более универсальными. Это важно для развития современных технологий, включая создание новых материалов, медицинскую диагностику, экологический мониторинг и переработку промышленных отходов", - сообщили ТАСС в университете.

По словам профессора кафедры "Приборы и информационно-измерительные системы" РТУ МИРЭА Александра Сандуляка, использование полусферической конструкции наконечников прибора в сочетании с новыми аналитическими формулами позволяет быстрее и точнее определять границы измерительной зоны, что обеспечивает экономию времени.

"Магнитометры применяются в пищевой, химической и металлургической отраслях, а также в материаловедении. Новый подход применим в самых разных областях - от контроля качества композитных материалов и новых медицинских препаратов с магнитными носителями до анализа примесей пищевых и технологических сред", - также уточнили в университете.

Результаты работы опубликованы в журнале Russian Technological Journal.