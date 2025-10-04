Продолжавшаяся всю неделю магнитная буря завершилась

Ученые отмечают быструю стабилизацию геомагнитной установки с вечера 3 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Самая продолжительная в текущем солнечном цикле магнитная буря завершена, уже около 17 часов показатели держатся в "зеленой зоне". Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена", - говорится в сообщении.

С вечера 3 октября ученые фиксируют быструю стабилизацию геомагнитной обстановки. Основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в "зеленую зону" и держится в ней около 17 часов, за исключением короткого времени в конце 3 октября. Специалисты не отмечают факторов, которые могли бы вывести его из равновесия.

Ученые подчеркивают, что прошедшая буря стала одной из самых продолжительных в текущем 25-м солнечном цикле. В сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около четырех суток, средний уровень мощности составлял G1-G2 (G5 - "экстремально сильно", G1 - "слабо").

Ученые сообщили о снижении активности на Солнце, что исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию. Однако небольшие вероятности отдельных сильных вспышек и разовых ударов по планете сохраняются еще на двое-трое суток, заключили специалисты.