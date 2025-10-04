В КНР оспорили мнение, что венецианский лев был изготовлен в Китае

ГОНКОНГ, 4 октября. /ТАСС/. Ряд ученых в КНР выразил несогласие с недавно опубликованными результатами исследования итальянских специалистов, согласно которому один из главных символов Венеции - крылатый лев святого Марка - якобы был изготовлен в средневековом Китае. По мнению китайских историков, которое приводит газета South China Morning Post, венецианская фигура льва не соответствует китайским изображениям того времени.

В сентябре группа итальянских исследователей опубликовала в журнале Antiquity результаты анализа, который, по их мнению, подтверждает, что почти трехтонная фигура льва изначально была китайской бронзовой статуей, которая впоследствии была изменена.

Исследователи отметили сходство между чертами льва и мифическими зверями, которые изготавливались как стражи гробниц в период китайской Империи Тан (618-907 гг.). Кроме того, они указывают, что химический анализ показал, что медь, использованная при отливке льва, соответствует медной руде из бассейна китайской реки Янцзы.

Итальянские ученые полагают, что китайскую скульптуру могли приобрести Никколо и Маффео Поло - отец и дядя знаменитого исследователя Марко Поло (1254-1324), которые провели четыре года при дворе Хубилая (в 1271 году этот монгольский хан основал династию Юань, которая управляла территориями современной Монголии, Китая и других стран). Затем скульптура была изменена, в частности, спилены рога, традиционные для китайских животных-хранителей гробниц.

Исследователи в КНР сомневаются

Однако многие китайские исследователи скептически отнеслись к таким выводам. Например, доцент кафедры истории и цивилизаций Шэньсийского педагогического университета Ху Яофэй указал, что крылатый лев из Венеции "стилистически не похож на стражей гробниц Империи Тан".

"Что касается материала, то крылатый лев отлит из бронзы, а стражи гробниц, как правило, изготавливались из керамики или камня", - отметил он.

Искусствовед, специализирующийся на датировке произведений искусства династий Тан, Сун и Юань, Кан Яожэнь полагает, что в Китае вряд ли мог существовать прототип такого льва, если только его не заказали в Европе. "Я много лет изучаю каменных львов, скульптуру, рельеф и резьбу. Крылатые львы были чрезвычайно редки", - полагает исследователь.

"Изображения львов с расправленными крыльями распространены в западных изделиях. Поскольку крылья отходят от тела, кажется маловероятным, что их могли добавить позже", - отметил Кан Яожэнь.

"Влияние Древнего Китая на Запад было очень незначительным - почти ничтожным", - добавил искусствовед.