Дугин заявил о возвращении потерянных с "философским пароходом" идей

Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ отметил, что специалистам предстоит срастить современное русское мышление с тем моментом, на котором прервались эти направления мысли в отечественной науке в ХХ веке

Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Направления философской науки, связанные с национальными особенностями и православными корнями России, не развивавшиеся в СССР, начали восстанавливаться, так как стали актуальны из-за условий, в которых оказалась страна, заявил директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин.

"Произошла катастрофа, "философский пароход" (условное название кампании, в ходе которой в первые годы большевистской власти из страны изгнали выдающихся представителей отечественной науки и культуры - прим. ТАСС) - это был экзорцизм русской философии на сто лет. И вот сейчас, по сути дела, мы находимся в той ситуации, когда "философский пароход" призван вернуться. Тех людей, которых когда-то туда [в изгнание] отправили, уже нет, они не могут вернуться. А вот идеи, которые туда отправились - софиология, русская феноменология, славянофильство, византизм, который как раз расцвел в западной эмиграции, исследования именно православной метафизики - вот это, на мой взгляд, должно сейчас возвращаться", - сказал Дугин.

Он отметил, что российским философам и представителям смежных наук предстоит трудная задача: современное русское мышление срастить с тем моментом, на котором прервались эти направления мысли в отечественной науке в ХХ веке.

"Эти 100 лет, которые фактически отделяют нас от "философского парохода", - это, к большому сожалению, потерянные для [отечественной] философии 100 лет. Что-то было сделано, были отдельные мысли, прекрасные мыслители, но это не философия - все-таки это было на полях, это было в одиночку. <…> Фактически в таких условиях двигаться в этом русском философском процессе было невозможно", - уточнил философ.

Однако, добавил Дугин, в последние несколько лет сложились условия для того, чтобы исправить ситуацию.

"Лишь сейчас [ситуация исправляется], и особенно с возвращением Крыма, началом СВО, с осознания нас нами самостоятельной цивилизацией и с вхождения в прямое противостояние цивилизации Запада. <…> Только сейчас [есть] исторические условия для того, чтобы продолжить то, что делали славянофилы, делали русские софиологи, русские религиозные философы, обнаружившие православную традицию. Поэтому в каком-то смысле мы начинаем, это новое начало русской философии", - подчеркнул он.

Научно-практическая конференция "Русская идея как цивилизационная парадигма" проходит 4 октября в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Ее организаторами выступили фонд реализации общественных проектов "Время", который с 2004 года реализует программу Президентского фонда культурных инициатив по проведению Евразийского философского конгресса и Евразийской философской премии, а также научно-методический центр Тюменского госуниверситета. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки РФ.