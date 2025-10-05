Россиян предупредили о высокой вероятности падения крупных космических объектов

Астроном Леонид Еленин объяснил это большими размерами территории России

Редакция сайта ТАСС

© Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вероятность падения крупных космических объектов на территорию России максимально высокая в сравнении с другими странами, сказал ТАСС научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН, астроном, первооткрыватель комет и астероидов, популяризатор науки Леонид Еленин.

"Вероятность падения такого тела (большого) на Россию максимальна. Тут нет никакой политики, просто математика. Россия - самая большая страна, занимающая наибольшую площадь. Поэтому вероятность того, что что-то прилетит к нам, больше, чем у всех других стран", - пояснил он.

Астроном считает, что Россия способна занять значимую роль в создании космической системы обнаружения угрожающих небесных тел. Особенно это важно для обнаружения так называемых дневных астероидов - наблюдаемых преимущественно на дневном небе. По словам ученого, подобные объекты - а Челябинское тело относилось именно к ним - сейчас практически не наблюдаются.

"Поэтому нам нужно строить космические телескопы, удалять их максимально от Земли, чтобы они просматривали пространство между Землей и Солнцем как бы со стороны. И вот такие проекты в России есть. Они прорабатываются с точки зрения научного, технического исполнения. <...> У нас космическая страна, мы первые, кто запустил спутник, человека в космос. Поэтому я думаю, что закрыть одну из проблем планетарной защиты Россия смогла бы с помощью таких космических систем обнаружения дневных астероидов", - сказал он.