Академик Сергеев отметил серьезное мировое лидерство России в атомной энергетике

© Ольга Костромина/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Российская Федерация имеет серьезное мировое лидерство в области атомной энергетики, а созданный ранее так называемый ядерный щит позволяет стране активно вести себя в текущей геополитической ситуации. Таким мнением поделился научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев.

"Россия имеет серьезное мировое лидерство в плане атомной энергетики. Практически только Росатом строит атомные станции за рубежом", - сказал Сергеев в Нижнем Новгороде во время мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых "Цепная реакция успеха".

Он обратил внимание на то, что атомная отрасль и оборонный щит не только оберегают страну. "Это та опора, которая позволяет стране активно вести себя в геополитике", - добавил академик.