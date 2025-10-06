Эксперт Давыдкин: Т-клетки открывают новые возможности для лечения рака

Создание новых инновационных методов лечения, таких как CAR-T и CAR-NK терапия, открывают новую страницу истории в устранении иммунной дисфункции, отметил проректор по научной работе СамГМУ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Открытия ученых, удостоенных Нобелевской премии в 2025 году, касающиеся периферической иммунной толерантности, позволят использовать новые подходы для лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Такое мнение высказал ТАСС проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ, доктор медицинских наук Игорь Давыдкин.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности. Лауреаты 2025 года определили защитников иммунной системы - регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на организм.

"Роль иммунной системы в лечении аутоиммунных и онкогематологических заболеваний крайне важна. Это связано с общей биологической мишенью, которая играет ключевую роль при этих заболеваниях. Создание и использование новых инновационных методов лечения, таких как CAR-T и CAR-NK терапия, заключающихся в модификации Т-лимфоцитов и NK-клеток, открывают новую страницу истории в устранении иммунной дисфункции и успешном лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний", - отметил эксперт.