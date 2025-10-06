Разработан новый метод маршрутизации в бортовых сетях

Новая математическая модель обеспечивает равномерное распределение нагрузки на сеть

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали математическую модель для равномерного распределения нагрузки в бортовых сетях, использующих червячную маршрутизацию - способ передачи данных, когда пакеты идут по заранее заданному последовательному пути, как будто "ползут" один за другим. Новая технология повысит быстродействие и безопасность, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сделан важный шаг к реализации концепции бесшовного неба в рамках программы "Приоритет 2030": разработаны методика оптимальной однопутевой червячной маршрутизации сети (ОЧМС) и ее программная реализация. Данная сетевая технология, отличающаяся быстродействием и сравнительно невысокой стоимостью оборудования, используется в бортовых системах автономных наземных и летательных (в том числе, космических) аппаратов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специфика новой методики заключается в решении ситуаций, когда один или несколько пакетов данных находятся в состоянии ожидания ресурсов, занятых другими процессами, и проблемы выбора одного основного маршрута для каждого потока данных.

"Поставленная задача осложняется особенностями сетей, использующих технологию червячной маршрутизации. Буферы промежуточных устройств в них имеют небольшой размер, в силу чего пакеты данных проходят через узлы без промежуточной буферизации, и, если не находят свободного порта для дальнейшей передачи, вынуждены "ждать", когда он освободится. Для задач подобного класса получение оптимального решения возможно только путем полного перебора всех вариантов решений, что не представляется возможным за разумное время, особенно, в ситуациях, когда требуется максимальная оперативность - например таких, как экстренный маневр летательного аппарата или наземного транспортного средства", - привели в пресс-службе слова старшего преподавателя кафедры аэрокосмических компьютерных и программных систем ГУАП Александра Карандашева.

Уточняется, что разработанная математическая модель обеспечивает равномерное распределение нагрузки на сеть, что косвенно влияет на минимизацию задержки и максимизацию пропускной способности. Метод востребован в любых сетях, использующих червячную маршрутизацию. Он может стать основным инструментом построения конфигураций как основных, так и резервных вспомогательных маршрутов.