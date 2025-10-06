Россия стала мировым лидером трансплантации с применением биопринтера

Только в части восстановления утраченного слуха выполнены процедуры 40 пациентам

¶ , ГЕЛЕНДЖИК/Краснодарский край

© Владимир Гердо/ ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК/Краснодарский край/. 6 октября. /ТАСС/. Россия стала мировым лидером по трансплантации с применением технологии биопринтера, только в части восстановления утраченного слуха выполнены процедуры 40 пациентам. Об этом в ходе стратегической сессии международного форума "Биопром" заявил соучредитель, управляющий партнер, 3D Bioprinting Solution Юсеф Хесуани.

"Нами разрботана и апробирована технология восстановления целостности барабанной перепонки с использованием технологии биопечати, и сегодня уже 40 пациентам в России удалось восстановить слух с использованием метода биопечати. В 2018 году мы создали и отправили на орбиту первый в мире биопринтер, который позволяет печатать в условиях микрогравитации. Смысл эксперимента заключается в том, что с использованием физических полей мы можем создавать объекты <...> одновременно с разных сторон, что сложно сделать в условиях земной гравитации. Можно констатировать, что в Росии наибольшее количество пациентов в мире, которым трансплантированы объекты, напечатанные на биопринтере", - сказал Хесуани.

Он отметил, что такая технология трансплантации успешно применяется как для гражданских лиц, так и для российских военнослужащих, получивших ранения при выполнении задач специальной военной операции.

Компания проводит в космосе технологические и биологические эксперименты в области трехмерной биопечати. Биопечать позволяет создавать ткани и микроорганы с целью восстановления утраченных функций организма. Основным элементом технологии является биопринтер - специальное роботизированное устройство для распределения биологических тканей, в том числе, в трехмерном пространстве.

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.