Работы нобелевских лауреатов 2025 года помогут в лечении рассеянного склероза

Доктор биологических наук Николай Никитин отметил, что ученые совершили открытие важного компонента иммунной системы, который контролирует ее активность

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нобелевские лауреаты в области физиологии и медицины за 2025 год Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути сделали открытие, которое ускорит разработку новых методов лечения рассеянного склероза за счет более глубокого понимания механизмов его развития. Такое мнение высказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.

Согласно решению Нобелевского комитета, объявленному в понедельник, ученых из США и Японии отметили премией "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности".

"Авторы совершили открытие важного компонента иммунной системы, который контролирует ее активность. Это регуляторные Т-клетки, которые "уcмиряют" иммунную систему после того, как она при помощи Т-клеток уничтожает попавшие в организм патогены вирусной или бактериальной природы. Они также следят за тем, чтобы иммунные клетки по ошибке не атаковали собственные здоровые клетки организма. Ошибки в работе этой системы приводят к воспалительным реакциям и аутоиммунным заболеваниям, таким как рассеянный склероз. Выводы ученых открыли путь к созданию более совершенных методов лечения этого заболевания", - сказал Никитин корреспонденту ТАСС.

Он также указал на то, что открытие регуляторных Т-клеток способствовало развитию подходов в терапии рака и решении проблемы отторжения тканей и органов при трансплантации.

"Эти направления связаны с неправильной работой нашей иммунной системы, где деятельность этих клеток нарушена или, наоборот, чрезмерно активна. Пока это экспериментальные методы, но уже сейчас они считаются одними из самых перспективных и полезных для здравоохранения", - заключил ученый.