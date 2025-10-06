Работы нобелевских лауреатов помогут "обучить" организм не реагировать на аллергены

Открытие ученых показало, что иммунитет - это не только про "атаку" "чужих" клеток, но и сдерживание собственного функционала, отметил старший научный сотрудник Центра молекулярных и биологических технологий ИТМО Олег Кучур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Нобелевские лауреаты в области физиологии и медицины за 2025 год Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути сделали открытие, которое может помочь "обучить" организм не реагировать на безвредные аллергены. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра молекулярных и биологических технологий ИТМО Олег Кучур.

Согласно решению Нобелевского комитета, объявленному 6 октября, ученых из США и Японии отметили премией "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности".

"Это исследование затрагивает и аллергию - по сути это тоже неадекватный иммунный ответ. Подходы с использованием Т-регуляторных клеток могут помочь "обучить" иммунную систему не реагировать на безвредные аллергены, то есть принимать их как свои компоненты организма. Открытие не только объяснило фундаментальный принцип работы организма, но и открыло новые революционные пути для лечения одних из самых распространенных и тяжелых болезней человека, от аутоиммунитета до опухолей", - сказал он.

По словам специалиста, открытие ученых показало, что иммунитет - это не только про "атаку" "чужих" клеток, но и сдерживание собственных клеток, собственного функционала. Это объясняет природу иммунных заболеваний. Например, рассеянный склероз, диабет первого типа, ревматоидный артрит, системная красная волчанка так или иначе связаны либо со сбоем в работе Т-регуляторных клеток либо с гиперактивацией клеток иммунной системы. "Важно это и для лечения опухолей, для иммунотерапии, так как опухоли могут "вербовать" Т-регуляторные клетки, использовать их для подавления противоопухолевого иммунитета", - добавил он.

Как отметил ученый, вообще одна из первых нобелевских премий связана именно с иммунологией. В 1908 году она была выдана Илье Мечникову и Паулю Эрлиху за открытие фагоцитоза и гуморальную теорию. Соответственно, они заложили фундамент науки иммунологии, показали дуализм иммунной системы, что существует клеточный и гуморальный иммунитеты.

"В ИТМО также занимаются исследованиями, которые связаны с процессами функционирования клеток иммунной системы. Например, такую работу проводят в группе экспериментальной онкологии. Сейчас реализуется проект на стыке хемодинамической и иммунотерапии - разрабатывают "металлированные" антитела, которые будут доставлять комплексы меди к клеткам рака молочной железы, лимфомам, нейробластомам и другим. Далее, восстанавливая медь с помощью ацетилцистеина или аскорбатов, мы планируем добиться гибели опухолей через направленное образование активных форм кислорода", - сказал собеседник агентства.