Открытия нобелевских лауреатов по медицине будут в основе технологий будущего

Эти знания используются при разработке новых подходов в лечении аутоиммунных заболеваний, пересадках органов и иммунной терапии рака, отметил доктор медицинских наук, основатель ГК "Промомед" Петр Белый

МОСКВА, 6 октября /ТАСС/. Научное открытие нобелевских лауреатов по медицине 2025 года станет основой технологий будущего для лечения аутоиммунных заболеваний и рака, сказал ТАСС доктор медицинских наук, основатель ГК "Промомед" Петр Белый.

"Это открытие объясняет, почему иммунная система не атакует собственные клетки и что в организме "ломается", когда развиваются аутоиммунные заболевания. Или иммунная система "не вовремя" реагирует на развитие опухоли. Эти знания используются при разработке новых подходов в лечении аутоиммунных заболеваний, пересадках органов и иммунной терапии рака. В частности, был выделен конкретный ген, "поломки" которого отвечают за развитие подобных заболеваний. Это FOXP3", - сказал он.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути. Ученых отметили премией "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", говорится в мотивировочной части решения комитета.

По словам российского ученого, "сегодня есть несколько экспериментальных подходов и еще не полностью одобренных препаратов, которые целятся в ген FOXP3 или функцию регуляторных Т-клеток (Tregs), контролируемых этим геном".

"Это антисмысловые нуклеотиды, PROTAC-молекулы, лентивирусные терапии стволовыми клетками. Конечно, вмешательство в работу иммунной системы требует тщательного изучения, большого количества исследований, контролируемого и дозозависимого вмешательства. Но безусловно, за этими технологиями будущее", - пояснил он.