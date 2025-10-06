В Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по физике

С 1901 года награду присуждали 118 раз, ее получили 227 человек

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции назовет имя лауреата премии в этой области за 2025 год.

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 628 раз. Лауреатами стали 1 015 человек и организаций. Премия в области физики присуждалась 118 раз, ее получили 227 человек.

Имена лауреатов держатся в строжайшем секрете до момента их оглашения. Компания Clarivate с 2002 года пытается спрогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. В этом году она прочит премию "за развитие теории вейвлетов, революцию в математике и физике с практическими приложениями, включая обработку изображений" бельгийско-американскому математику Ингрид Добеши, а также французам Стефану Малла и Иву Мейеру.

В списке возможных кандидатов также американец Дэвид ДиВинченцо и швейцарец Даниэль Лосс, которым премия может достаться "за предложение модели Лосса - ДиВинченцо для квантовых вычислений, использующей электронные спины в квантовых точках в качестве кубитов". Еще один возможный претендент - Эвина ван Дисхук из Нидерландов "за новаторский вклад в астрохимию, раскрывающий межзвездные молекулярные облака и их роль в формировании звезд и планет".

Шведские эксперты вновь полагают, что высокой награды достойны израильтянин Якир Ааронов и британец Майкл Берри, которые открыли ряд квантовых феноменов - эффект Ааронова и фазу Берри. Также называются имена израильтянина Рафи Бистрицера, испанца Пабло Харильо-Эрреро и канадца Аллана Макдональда - за работы в области так называемой твистроники, которая изучает, как угол (сдвиг) между слоями двумерных материалов может изменять их электрические свойства. Не исключается, что премию получат астрофизики Карлос Френк из Даремского университета, Хулио Наварро из канадского Викторианского Университета и Саймон Уайт из германского Астрофизического института Общества имени Макса Планка за фундаментальные исследования формирования галактик.

Лауреаты 2024 года

В 2024 году премия по физике была присуждена американцу Джону Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Джеффри Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Ученые стали лауреатами премии за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей. Значительная часть современных систем искусственного интеллекта, в том числе применяющихся для анализа данных в физике частиц, основана на базовых архитектурах нейросетей, которые были разработаны Хопфилдом и Хинтоном в конце прошлого столетия.

Развитие методов обучения нейронных сетей позволяет обогатить самые разные области науки. Искусственный интеллект сейчас в том числе используется для предсказания структур белков, поиска cимметрий в физических системах и в других областях современной науки.

Лауреатами Нобелевской премии по физике россияне становились 10 раз - чаще, чем в других областях. В частности, в 2003 году Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург совместно с британцем Энтони Леггеттом получили награду "за новаторский вклад в теорию сверхпроводников". Нобелевский лауреат 2000 года Жорес Алферов удостоен премии за разработку концепции полупроводниковых гетероструктур и ее использование в оптоэлектронике и электронике высоких скоростей. В 2010 году награду за создание тончайшего в мире материала - графена - получили работающие ныне в Великобритании воспитанники российской научной школы Андрей Гейм и Константин Новоселов.

Критерии награждения

Нобелевские премии по физике и химии, согласно действующим правилам, могут быть присуждены лишь авторам статей, опубликованных в рецензируемых изданиях. Кроме того, открытие должно быть действительно существенным и признанным мировым научным сообществом. Поэтому экспериментаторы получают награды чаще теоретиков. Теоретики же могут претендовать на премию лишь за признанное объяснение известного явления.

Нобелевский комитет старается давать премии только в том случае, если их присуждение не вызовет противоречий и споров. Поэтому награды редко вручают в тех областях физики, в которых сложно выбрать одного или нескольких ученых, внесших наибольший вклад в развитие того или иного направления.

Вручение премии

Самым молодым лауреатом в области физики (в 1915 году) стал Лоренс Брэгг из Австралии (25 лет), который вместе со своим отцом Уильямом Генри Брэггом получил награду за работы по изучению кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Самый возрастной лауреат - пионер в области создания оптических ловушек американец Артур Эшкин, который был удостоен награды в 96 лет в 2018 году.

Вручение награды состоится 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля. Церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 11 млн крон ($1,17 млн).