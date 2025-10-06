Исследования лекарств от рака желудка и груди могут завершить в 2025 году

Также продолжается исследование препарата для терапии плоскоклеточного рака органов головы и шеи, отметил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Исследования лекарств для терапии рака желудка, плоскоклеточного рака органов головы и шеи, а также рака молочной железы могут завершиться уже в конце 2025 года. Об этом сообщил ТАСС ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

"Центр клинических исследований онкологических препаратов в Сеченовском университете является совместным проектом с группой компаний "Р-Фарм". Сейчас в нем продолжаются исследования еще трех таргетных препаратов, предназначенных для лечения рака желудка, плоскоклеточного рака органов головы и шеи и рака молочной железы. Исследования этих лекарств могут завершиться уже к концу 2025 года", - рассказал он в кулуарах форума "Биопром".

Он уточнил, что Центр клинических исследований онкопрепаратов уже вошел в тройку лидеров по охвату пациентов среди всех российских исследовательских площадок. Ранее в центре успешно завершилось клиническое исследование иммунотерапевтического препарата для пациентов с метастатической меланомой. Это лекарство уже применяется в клинической практике.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября 2025 года в Геленджике. Целями форума являются создание профессионального диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события проводится стратегические сессии, рабочие группы и экспертные советы, охватывающие четыре основных направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и "зеленые" практики.

