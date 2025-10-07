В России создали уникальный сканер для идентификации сортов растений

В разработке применяется высокочувствительный фотосенсор, который обеспечивает получение качественных изображений

БАРНАУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) создали первую в России разработку, позволяющую с высокой точностью определять сортовую принадлежность растений внутри одного вида, а не просто распознавать их вид. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Глобальная идея в том, чтобы помочь селекционерам и агрономам быстро, с использованием относительно бытовых устройств, определять сортовую принадлежность растений. Имеющиеся сервисы умеют условно отличить лист клена от листа березы. Но различить сорта внутри одного вида им не под силу. И мы хотим эту задачу решить", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, заведующего кафедрой информатики АлтГУ, кандидата физико-математических наук Дениса Козлова.

Разработка представляет собой специализированный сканер с высокочувствительным фотосенсором, который стандартизирует условия съемки - исключает перепады освещенности и разность в расстояниях до объекта. Это обеспечивает получение качественных изображений, необходимых для точной работы искусственного интеллекта. Для корректного определения размеров в поле зрения объектива добавляются эталонные объекты - черные квадраты с заданными параметрами.

Как отметил Козлов, в настоящее время проект тестируется на ограниченном наборе сортов яблонь, характерных для Алтайского края, однако в будущем систему планируется адаптировать для целого ряда сельскохозяйственных культур. В настоящее время программисты университета работают над созданием онлайн-сервиса для обработки данных. На первом этапе это будет сайт, в дальнейшем возможно создание мобильного приложения.

Устройство, зарегистрированное как ноу-хау "Устройство для получения изображения частей растений", было разработано в рамках программы "Приоритет-2030". Его ключевое преимущество перед существующими аналогами, такими как "Google объектив" или умная камера "Яндекса", заключается в способности различить именно сорта, что критически важно для селекционеров и агрономов.