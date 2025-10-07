Создан биосовместимый материал на основе природного вещества для остановки крови

В отличие от используемых аналогов, в разработанных губках нет глицерина, негативно влияющего на стабильность изделия при хранении, отмечают авторы патента

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Ученые Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН разработали и запатентовали губку для остановки крови при оказании неотложной помощи на основе хитозана - вещества, выделяемого из панцирей ракообразных. Для обеспечения эластичности и биосовместимости в губку добавили наночастицы графена, следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.

В панцирях ракообразных, в том числе раков, содержится хитин. Из него впоследствии можно получить хитозан - природное высокомолекулярное вещество, которое благодаря своим свойствам может использоваться в разных сферах промышленности.

"Изобретение относится к медицинским изделиям, предназначенным для остановки кровотечения различной интенсивности, и может быть использовано для оказания первой медицинской и неотложной помощи", - говорится в патенте.

Как отмечают авторы патента, созданные ранее губки на основе хитозана содержат глицерин, который негативно влияет на стабильность изделия при хранении, а также повышает липкость и вязкость губок.

В губку из хитозана ученые добавили химические соединения, в частности, наночастицы графена, обеспечивающие улучшение прочностных характеристик композитов. В результате создается макропористая структура, которая дает высокую активность при остановке крови.

Гемостатическая губка - это медицинский инструмент для остановки кровотечений. Губку извлекают из упаковки, накладывают на кровоточащее место и прижимают к нему в течение одной-двух минут или плотно тампонируют кровоточащую поверхность с последующим бинтованием.