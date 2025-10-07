Институт Роснедр проведет сейсморазведку геологических объектов в Якутии

В программу включены 10 участков в нижнем течении реки Лены и еще 2 объекта в центральной части региона

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ), головной институт Роснедр по нефти и газу, проведет сейсморазведку в северной и центральной части Якутии. Об этом сообщил журналистам генеральный директор института Павел Мельников в кулуарах всероссийской конференции "Трофимуковские чтения".

"В этом году начинается у нас новый федеральный проект "Геология. Возрождение легенды - 2" - это 10 объектов сейсморазведочной работы в Якутии в нижнем течении реки Лены - это самый север - и 2 объекта в центральной Якутии", - сказал он.

Второй этап федерального проекта "Геология. Возрождение легенды" (ГВЛ-2) реализуется Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом (ВНИГНИ) по поручению Минприроды России. Проект направлен на расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Он рассчитан до 2030 года.

Всероссийская молодежная научная конференция с участием иностранных ученых "Трофимуковские чтения - 2025" проходит с 7 по 10 октября в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука. Она посвящена памяти Андрея Алексеевича Трофимука - первооткрывателя трех крупнейших нефтегазоносных провинций мира: Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской, углеводородные ресурсы которых служат надежным щитом в системе экономической безопасности России.