Ученые создали оборудование для мониторинга строительных объектов в Арктике

Аппаратура может работать в условиях крайне низких температур и эксплуатируется без существенных сложностей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ученые Пермского федерального исследовательского центра УРО РАН разработали новое оборудование для мониторинга строительных сооружений в условиях Арктики. Внедренная версия системы является недорогой, а точность измерений по ряду параметров превосходит современные аналоги, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Система деформационного мониторинга прошла испытания в специальной климатической камере ИМСС УрО РАН, и в начале октября в Якутии впервые была развернута на пилотном объекте - пятиэтажном административном здании со сборным железобетонным каркасом на свайном основании. Команда пермских ученых будет следить за работой экспериментальной аппаратуры и состоянием объекта мониторинга", - говорится в сообщении.

Новая разработка ученых - это адаптация систем интеллектуального деформационного мониторинга к условиям Арктики. Большинство компонентов внедренной системы - отечественного производства, а точность измерений не уступает, а по ряду параметров превосходит самые современные аналоги. Аппаратура может работать в условиях крайне низких температур годами, эксплуатируется без существенных сложностей и серьезных ремонтов.

Заведующий лабораторией интеллектуального мониторинга ИМСС УрО РАН кандидат технических наук Георгий Гусев объяснил, что система представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для непрерывного контроля технического состояния строительной конструкции. На основании анализа измеренных показаний фиксируются малейшие изменения деформированного состояния наблюдаемого объекта. Система сбора данных работает круглосуточно, обмен информацией осуществляется как по локальной сети, так и через интернет.

"Такая реализация системы позволяет спрогнозировать и предотвратить переход объекта наблюдения в аварийное состояние, которое может быть вызвано различными факторами техногенного и природного происхождения. Система деформационного мониторинга содержит в себе адаптированные к условиям низких температур датчики измерения относительных осадок сооружения, инклинометры, термометры, датчики контроля влажности и точки росы. Большинство подобных систем здесь, в режиме крайне отрицательных температур, просто не могут работать", - сказал Гусев.

Работы выполняются по государственному заданию "Разработка систем деформационного мониторинга и методов математического моделирования для анализа механического состояния зданий и инженерных сооружений в условиях Арктики".