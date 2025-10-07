Спрогнозирована возможность слабых магнитных бурь

Вспышечная активность является низкой

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Слабые магнитные бури возможны на Земле 7 октября, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - прогнозируются возмущения и возможность бурь низкого уровня. Вспышечная активность - низкая", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.