Академик Сергеев: создание российского литографа находится на стадии аванпроекта

Проект фактически предвосхищает выполнение проекта по альфа-машине, отметил научный руководитель Национального центра физики и математики

Научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев. © Владимир Смирнов/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Ученые, работающие над созданием первого российского литографа, необходимого для производства современных чипов, находятся на стадии аванпроекта, который предвосхищает появление альфа-машины - демонстрационного образца. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ, Нижегородская область) академик РАН Александр Сергеев.

"Проект литографа ушел под "шапку" Минпромторга РФ. Сейчас там определена некая последовательность событий, включая то, что выполняется аванпроект Институтом физики микроструктур РАН. Проект фактически предвосхищает выполнение проекта по альфа-машине. Это первая стадия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем должно быть принято решение о том, какая кооперация и в какие сроки будет реализовывать проект по созданию альфа-машины. Сергеев добавил, что НЦФМ будем способствовать тому, чтобы и институты, находящиеся в дивизионах "Росатома", участвовали в реализации этого проекта.

В 2023 году Сергеев сообщал, что в России есть практически все компетенции для появления промышленного варианта отечественного литографа, который необходим для производства микросхем. Необходимость его создания была обусловлена, в том числе, тем, что западные страны ограничили экспорт технологий по производству микроэлектронной компонентной базы в РФ.