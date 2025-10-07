Российские ученые активно используют открытие нобелевских лауреатов по физике

Работа специалистов открыла возможности для разработки квантовых технологий следующего поколения, отметил главный научный сотрудник физического факультета Университета ИТМО Иван Иорш

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Почуев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Ученые России активно используют открытие нобелевских лауреатов по физике в работах по созданию квантовых технологий. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник физического факультета Университета ИТМО Иван Иорш.

Читайте также

Нобелевская премия по физике. Кому и за что ее вручали

Во вторник в Стокгольме объявили, что Нобелевскую премию по физике получат Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис за достижения в квантовой механике. Она присуждена "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

"Исследователи продемонстрировали макроскопический квантовый эффект туннелирования, при котором не отдельная частица, а целое облако из миллиардов электронов в сверхпроводнике способно "просачиваться" через энергетический барьер. Кроме того, было показано, что такая макроскопическая система может обладать дискретными уровнями энергии - свойством, типичным для отдельных квантовых объектов, таких как электроны в атомах. Эти дискретные уровни сегодня активно используются в сверхпроводящих кубитах, которые составляют основу квантовых компьютеров, разрабатываемых как в России - Российским квантовым центром, МГТУ им. Баумана, НИТУ "МИСИС" и другими, так и за рубежом", - сказал он.

Как отметил специалист, эксперименты, за которые ученые получили нобелевскую премию, были проведены еще в 1985-м году. Работа лауреатов открыла возможности для разработки квантовых технологий следующего поколения, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

"В ИТМО исследованиями квантовых материалов активно занимается группа под руководством ведущего научного сотрудника физического факультета Василия Кравцова ее участники синтезируют новые материалы и проводят их теоретическое и экспериментальное изучение", - рассказал Иорш.