В России изобрели стойкий железосодержащий пигмент для стеновой керамики

Разрабоотка принадлежит ученым Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова создали новый способ получения железосодержащего пигмента для стеновой керамики. Это позволит повысить стойкость фасадов зданий к внешним воздействиям и сократить общие объемы промышленных отходов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые БГТУ им. В. Г. Шухова запатентовали новый способ получения железосодержащего пигмента для стеновой керамики. Обработка кристаллических сланцев в плазменном реакторе позволяет создавать высококачественный пигмент быстрее и дешевле. Проведение научно-исследовательских работ было обеспечено инфраструктурой Центра высоких технологий вуза. Проект финансировался за счет средств федерального бюджета при поддержке Минобрнауки России", - рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день существующие способы производства пигментов для стеновой керамики время- и энергозатратны, не обеспечивают равномерность распределения цвета и достаточную устойчивость к внешним факторам. Новый способ позволит создавать необычные оттенки кирпича и блоков, а также снизит расходы на реставрацию и повторную покраску фасадов зданий за счет повышенной устойчивости к погодным условиям.

Как отметили в пресс-службе, на первом этапе получения нового железосодержащего пигмента проводят помол кристаллических горных пород Курской магнитной аномалии. За счет термической обработки в плазменном реакторе с применением кратковременного воздействия плазменной струи температурой 6000-6500 К за 2-3 секунды двухвалентный оксид железа превращается в гематит ( - Fe2O3), придающий железосодержащему пигменту коричневый цвет. Полученный продукт измельчают в центробежно-планетарной мельнице до размеров частиц 3,4-3,6 мкм с удельной поверхностью 620-640 кв. м/кг, что обеспечивает поглощение световых лучей и высокую эффективность пигмента в составе стеновой керамики. Качество получаемого пигмента повышается за счет быстрой обработки и точной регулировки размера частиц, что гарантирует сцепление и необходимую цветостойкость.

"Мы стремились придать стеновой керамике не только цвет, но и по-настоящему "железный характер" - прочность, устойчивость, долговечность и уникальную эстетику. Наш железосодержащий пигмент, полученный с помощью плазменной технологии, обеспечивает требуемое качество и надежность эксплуатационных свойств", - отметил доктор технических наук, один из авторов разработки, профессор Василий Бессмертный.

На изобретение получен патент. Дальнейшая работа над проектом будет направлена на внедрение новой технологии в промышленное производство и его масштабирование.