Создана ультразвуковая установка для производства экстракта зверобоя

Разработка обеспечивает максимальный выход биологически активных соединений при минимальных затратах энергии и времени, рассказали в пресс-службе Воронежского государственного университета инженерных технологий

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали высокопроизводительную конструкцию для получения экстракта зверобоя. Она обеспечивает максимальный выход биологически активных соединений при минимальных затратах энергии и времени, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы поставили задачу найти такие режимы, которые бы в широком диапазоне изменения входных параметров процесса экстракции обеспечивали наибольший выход сухих веществ и сохраняли максимальную актиоксидатную активность. На основе проведенных 20 опытов и полученных экспериментальных данных, обработанных с использованием математических методов, установлено, что наибольшее влияние на выход сухих веществ и антиоксидантную активность оказывает температура экстрагента, а наименьшее - время экстрагирования", - цитирует пресс-служба одного из исследователей, кандидата технических наук Яну Домбровскую.

Как сообщили в пресс-службе, зверобой - одно из наиболее изученных лекарственных растений, широко применяемое в традиционной и современной медицине, благодаря своим антидепрессивным, противовоспалительным, антимикробным и антиоксидантным свойствам. Основными биологически активными веществами зверобоя являются флавоноиды, нафтодиантроны, флороглюцины, дубильные вещества, эфирное масло.

Для извлечения этих соединений из растительного сырья используются различные методы экстракции, среди которых ультразвуковая экстракция (основана на явлении кавитации, которое возникает под действием ультразвуковых волн) зарекомендовала себя как наиболее эффективный и экономически выгодный способ. Кавитационные пузырьки, образующиеся в растворителе, разрушают клеточные стенки растительного материала, что способствует более интенсивному выделению целевых соединений. "Преимуществами ультразвуковой экстракции являются сокращение времени экстракции, снижение расхода растворителя и повышение выхода биологически активных веществ", - сообщили в вузе.

Принцип работы установки

Группа ученых ВГУИТ разработала прямоточный экстрактор с интегрированным ультразвуковым воздействием, который обеспечивает максимальный выход биологически активных соединений при минимальных затратах энергии и времени. "Аппарат обеспечивает непрерывную подачу сырья и экстрагента, равномерное распределение акустической энергии по объему смеси и сохранение биологической активности целевых веществ. Интенсификация процесса экстракции позволяет получить экстракты с высокой концентрацией действующих веществ, что особенно важно для фармацевтического и пищевого применения", - пояснили в вузе.

Конструкция экстрактора направлена на улучшение качества экстракционных процессов за счет повышения скорости извлечения и сокращения расхода растворителя. Ультразвуковая экстракция подтверждает свою эффективность как современный и экологически безопасный метод переработки растительного сырья. "Полученные результаты могут быть использованы для масштабирования процесса и внедрения в технологии производства фитопрепаратов и функциональных пищевых продуктов на основе зверобоя: фиточаев, биологически активных добавок и натуральной косметики", - добавили в пресс-службе.