Психиатры описали первый случай группового бреда среди геймеров

При синдроме бредовые идеи развиваются у одного человека и посредством тесной эмоциональной привязанности передаются другому

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Геймер в Индии убедил знакомых по многопользовательской онлайн-игре в том, что за ними ведется слежка при помощи ИИ. Он и двое других игроков позже стали пациентами психиатров, которые впервые описали случай распространения бредовых идей в виртуальном пространстве, сообщили ТАСС в журнале Consortium Psychiatriсum, опубликовавшем результаты исследования.

Ученые Многопрофильных больниц Apollo (Индия) впервые выявили индуцированное бредовое расстройство у людей, общающихся между собой только виртуально. При этом синдроме бредовые идеи развиваются у одного человека и передаются другому посредством тесной эмоциональной привязанности.

"Трое игроков из Индии 30, 27 и 24 лет длительное время общались друг с другом в онлайн-игре, но никогда не виделись лично. Все они были уверены, что в сети за ними при помощи искусственного интеллекта следят некие внешние организации, чтобы прогнозировать их поведение и намерения, а также выявлять уязвимые места. Этот случай указывает на то, что цифровые платформы даже без личного общения могут создавать условия для передачи бредовых идей и тем самым влиять на психическое здоровье пользователей", - уточнили в издании, добавив, что название игры авторы исследования не приводят.

30-летний пользователь, убедивший знакомых по игре в ведущейся за ними слежке, обратился к психиатрам первым. После этого врачи связались с двумя другими игроками.

"Исследователи проанализировали историю общения пациентов и провели тесты с помощью психометрических шкал, чтобы оценить у игроков тяжесть симптомов бредового состояния. В результате каждому участнику исследования назначили антипсихотические препараты и обязательную "цифровую гигиену" - временное ограничение общения друг с другом. Эта мера должна была помочь людям справиться с бредовыми мыслями", - уточнили в Consortium Psychiatrium.

Выводы усовершенствуют методы обследования

Повторное тестирование, проведенное через три месяца после лечения, показало, что состояние всех пациентов значительно улучшилось.

"Описанный нами случай ставит под сомнение традиционно признаваемую необходимость физической близости для передачи бредовых идей. Это говорит о том, что психиатры при обследованиях пациентов с параноидальными и бредовыми расстройствами должны принимать во внимание их цифровую активность. Информация об онлайн-общении пациента и его сотоварищах в цифровой среде может быть столь же важной, как данные семейного и профессионального анамнеза", - пояснил автор исследования Банерджи Дебанджан, консультирующий психиатр Многопрофильных больниц Apollo, чьи слова приводит пресс-служба журнала.