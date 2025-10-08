В Новосибирске разработали цифрового двойника электропечей для металлургии

Он позволяет обучать персонал в реальном времени и отрабатывать сценарии аварийных ситуаций

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Цифровой двойник электропечей для металлургической промышленности, который позволяет обучать персонал в реальном времени и отрабатывать сценарии аварийных ситуаций, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Интерактивный цифровой двойник электропечей представляет собой полную копию реального оборудования металлургической промышленности: от термических печей до устройств печной обработки стали. С помощью VR-очков разработка позволяет сотрудникам компаний, погрузившись в виртуальную среду, обучаться, отрабатывать сценарии аварий и вести архив чрезвычайных ситуаций", - сообщили в вузе.

Кроме этого, цифровой двойник может выступать советчиком операторов печи. По словам руководителя молодежной лаборатории автоматизированных электротехнологических систем кандидата технических наук Виктора Серикова, нейронная сеть использует огромное количество историй, поэтому может подсказать, как вести себя в той или иной ситуации.

"Подсказка не означает прямой приказ, программа выступает только в роли советчика. По сути, цифровой двойник - это тренажер, позволяющий удаленно отрабатывать действия сотрудников при чрезвычайных ситуациях, чтобы не допустить дорогостоящих поломок и простоев оборудования. Одновременно пользоваться цифровым двойником онлайн могут 15 человек - при подключении все они окажутся в одном виртуальном цехе", - приводит слова Серикова пресс-служба.

Для создания программного обеспечения использовались чертежи одной из ведущих компаний отрасли, накопленные более чем за 15 лет, сам софт в НГТУ был разработан за год. Результат - цифровая копия дорогостоящего оборудования, аналогов которой нет в России и странах СНГ, а также технология для создания цифрового двойника сложного оборудования других отраслей.

"Мы можем за несколько месяцев сделать двойник технологического оборудования любой сложности - от печей до дробилок и мельниц", - подчеркнул Виктор Сериков.

Цифровой двойник уже используется на нескольких предприятиях и готовится к внедрению на Актюбинском заводе ферросплавов, Новосибирском стрелочном заводе и в компании "Металекс". В планах разработчиков использовать цифровой двойник для формирования заявок, ремонта и автоматического управления рабочим процессом, а также подключить к реальному оборудованию для отображения результатов работы. Работа сделана в рамках программы "Приоритет 2030".