Возможность слабых магнитных бурь на Земле сохраняется 8 октября

Утром 3 октября произошла вспышка М1.5, которая сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Второй день на Земле сохраняется вероятность слабых магнитных бурь. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - на сутки сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. Вспышечная активность - слабо повышенная, спадающая, - говорится в сообщении.

Утром 3 октября произошла вспышка М1.5, которая сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. 7 октября ученые начали регистрировать первые признаки прихода выброса к Земле.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.