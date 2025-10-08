В Новосибирске разработали ловушку для вредителей с креплением на БПЛА

Созданное устройство приманивает большее количество вредителей за счет своей конструкции

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали и запатентовали автоматическую ловушку для насекомых с определением видового состава вредителей. Устройство оснащено светодиодами для привлечения насекомых, GPS-модулем и магнитной системой для крепления на беспилотник, следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.

Как объясняют авторы патента, недостаток существующих ловушек для вредителей в необходимости ручного обслуживания: требуется работник для проверки аккумуляторов ловушки, а также фиксированного монтажа. Кроме этого, разработанные ранее ловушки не могут размещаться на БПЛА. Созданное новосибирскими учеными устройство приманивает большее количество вредителей за счет своей конструкции.

"Устройство представляет собой бикупольную пластиковую конструкцию, внутренняя поверхность которой покрыта клеевым составом и аттрактантом, содержит центральный цилиндрический модуль, интегрированный между полусфер, систему светодиодов, создающих световое привлечение вредителей, GPS-модуль для геолокации ловушки и магнитную систему крепления, обеспечивающую фиксацию на БПЛА", - говорится в патенте.

Метод основан на применении ультрафиолетовых светодиодов, которые привлекают вредителей своим светом. Для этого используются пластиковые полусферы, окрашенные в цвета, привлекательные для вредителей. Также чтобы приманить насекомых ученые используют специальные вещества - аттраканты, которые вызывают влечение к запаху. Авторы разработки отмечают, что ловушка может быть прикреплена к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с возможностью поднятия грузов массой 200-300 гр и выше, благодаря встроенным в корпус магнитам. "После 3-4 дней дрон вылетает за ловушкой, чтобы передать на анализ. Это значительно упрощает процесс эксплуатации ловушек и делает процесс более удобным и быстрым", - подчеркивают разработчики.