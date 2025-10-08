Разработка нобелевских лауреатов по химии позволяет создать уникальные материалы

Ученые создали целый класс высокопористых материалов, с помощью которых можно производить структуры с нужной геометрией, отметил профессор РАН Артем Оганов

МОСКВА, 8 октября /ТАСС/. Материалы на основе металлорганических каркасов, за разработку которых была вручена в 2025 году нобелевская премия по химии, пока не получили практического применения, но они очень перспективны, сказал ТАСС председатель научного комитета фонда "Вызов", профессор РАН, заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов.

"Я давно предсказывал, что Омар Яги получит Нобеля за эту работу. Лауреаты создали целый класс высокопористых материалов, с помощью которых можно производить структуры с нужной геометрией. Эти материалы можно использовать для очень многих целей - к примеру в люминесценции, в катализе, в компактном хранении газов. Пока что практического применения такого рода материалов нет, потому что нет масштабного производства, но МОФы как новый интересный класс материалов займут свое важное место и в науке и в промышленности", - сказал он.

Нобелевскую премию в области химии за 2025 год получат японец Сусуму Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец Омар Яги. Об этом сообщил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук.

Ученых отметили премией "за разработку металлоорганических каркасов", говорится в мотивировочной части решения комитета.

Металлорганические каркасы (или МОФы, от англ. metal-organic frameworks, MOFs) - это особый класс кристаллических материалов, состоящих из металлических узлов (ионов или кластеров металлов) и органических молекул-"связок", которые соединяют эти узлы в трехмерную сетчатую структуру. Главное свойство МОФов - исключительно высокая пористость и возможность тонкой настройки структуры на молекулярном уровне. По сути, это "наноконструкторы", где можно заранее "задать" форму, размер и химические свойства пор.