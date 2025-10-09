Реклама на ТАСС
Уральские ученые разработали метод ускоренного тестирования солнечных панелей

Метод позволяет определить долговечность панелей за несколько часов
Редакция сайта ТАСС
09 октября, 04:02

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Физики Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН разработали метод, который позволяет за несколько часов определить, насколько долговечными будут перовскитные солнечные панели. Об этом сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"Ученые предложили метод, который буквально за несколько часов позволяет понять, выйдут ли солнечные панели из строя быстро или разработка перспективна и с потенциально продолжительным сроком службы. Описание нового метода и результаты испытаний ученые опубликовали в журнале Physica B: Condensed Matter. Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России (проект № 075-15-2024-532) в рамках Десятилетия науки и технологий", - рассказали там.

Перовскитные пленки считаются одними из самых перспективных материалов для фотоэлектронных устройств - солнечных элементов, светодиодов и фотодетекторов. Они обладают высокой эффективностью преобразования энергии при низкой себестоимости производства, однако подвержены разрушению под воздействием света, влажности и температуры. Для оценки стабильности таких пленок физики предложили использовать метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии - аналитический способ, позволяющий изучать химический состав и структуру поверхности материала. Разработанный подход позволит сократить число тестирований и количество часов в тысячи раз, до четырех-пяти часов, что поможет снизить расходы на проверку и ускорить создание перспективных фотопоглотителей и перовскитных солнечных панелей.

"[Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии] высокочувствительный и может избирательно анализировать различные компоненты и определять изменения, происходящие под воздействием окружающей среды. Мы же предложили при использовании этого метода учитывать тонкие эффекты, на которые обычно исследователи не обращают внимание, а смотрят на достаточно простые вещи. То есть мы сосредоточились не просто на правильном аккуратном анализе, а погрузились в детали и учитываем то, что обычно пропускают", - поясняет заведующий лабораторией фотовольтаических материалов УрФУ Иван Жидков.

По данным ученых, новый метод успешно прошел испытания на различных образцах и показал высокую эффективность. 

