В Петербурге прошла премьера фильма ученых-биологов "Наука о жизни"

Авторы картины ставили своей задачей ответить на вопросы о благополучии природы и выживании человека

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Российские ученые провели в Санкт-Петербурге премьерный показ снятого ими научно-популярного фильма о работе и экспедициях биологов "Наука о жизни" и обсудили его со своими первыми зрителями. Фильм был снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщил ТАСС продюсер фильма Антон Смирнов.

"С 9 по 11 октября 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге пройдут премьерные показы фильма "Наука о жизни". <...> На протяжении года съемочные группы снимали работу ведущих российских ученых-биологов, это сотни часов в десятках экспедиций в природно-полевых условиях и ведущих научных учреждениях" - говорится в сообщении.

Главная задача фильма - научно и достоверно ответить на вопросы о благополучии природы и выживании человека. В фильме авторы объясняют, каким образом появляются биологические знания, как люди узнают о "секретах природы", как возникают и распространяются инфекции. "Биология раскрывает тайны клетки и целых экосистем, помогает создавать новые лекарства и беречь природу" - уточняется в сообщении.

В создании фильма участвовали 28 научных и образовательных учреждений со всей России. Фильм снимался в районах от Амура до Западной Двины, от Каспийского до Баренцевого моря, запечатлел работу зоологов, палеонтологов, молекулярных биологов, биотехнологов и других специалистов и сохранил "завораживающие кадры природы и живого мира".

Режиссер фильма "Наука о жизни" - дипломированный биотехнолог Михаил Родионов, сценарист - кандидат биологических наук Надежда Дорофеева, продюсер - Антон Смирнов, композитор - Карэн Казаков, киностудия - "Лаборатория научных фильмов". Научные консультанты - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик и кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Института биологии и химии МПГУ Алексей Мосалов.