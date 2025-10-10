МГУ будет наращивать число кубитов квантового компьютера на холодных атомах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Количество кубитов созданного Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и Российским квантовым центром квантового компьютера на холодных атомах планируется увеличить после стабилизации работы системы в части ошибок, сообщил ТАСС научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ, профессор физического факультета вуза Сергей Кулик на полях стартующего в Москве XX международного фестиваля "Наука 0+", который в этом году посвящен квантовым технологиям.

В декабре специалисты МГУ и Российского квантового центра сообщили о создании первого в стране прототипа 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах. Он разработан в рамках дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" до 2030 года, ответственной за реализацию которой определена госкорпорация "Росатом".

"Сейчас мы работаем над снижением доли ошибок при выполнении квантовых операций, стремимся минимизировать их количество. Дальше система будет масштабирована, будем наращивать количество кубитов", - сказал ученый корреспонденту ТАСС.

Он напомнил, что помимо этого прототипа в Московском государственном университете развиваются еще две квантовых платформы - фотонная и твердотельная на основе примесных полупроводниковых структур.

"МГУ - пожалуй, единственная организация в стране, где ведется разработка трех из пяти наиболее перспективных квантовых платформ. За рубежом таких научных центров единицы", - заключил Кулик.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН.

Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он проходит 10-12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе - МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр "Россия", парк "Зарядье", а также музеи, НИИ и ряд вузов. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - "Сибур".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.