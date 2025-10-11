Гости фестиваля "Наука 0+" увидят действующий квантовый компьютер

Также будет демонстрироваться онлайн-платформа квантовых вычислений РТУ МИРЭА

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. РТУ МИРЭА представит действующий трехкубитный квантовый компьютер на научно-популярной выставке ХХ международного фестиваля "Наука 0+" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Разработки Института информационных технологий РТУ МИРЭА в области квантовых вычислений будут представлены на стенде вуза, который разместится во Дворце пионеров на Воробьевых горах - одной из центральных площадок "Наука 0+".

"Гости фестиваля увидят действующий трехкубитный квантовый компьютер, который используется в учебном процессе в рамках курса "Основы квантовых вычислений". Также будет демонстрироваться онлайн-платформа квантовых вычислений РТУ МИРЭА. Она помогает создавать и тестировать квантовые алгоритмы на 30-кубитном эмуляторе. Решение совместимо с российской платформой "Эльбрус" и сопоставимо с такими зарубежными аналогами, как библиотеки Qiskit и Cirq", - уточнили ТАСС в университете.

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН.

Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он пройдет 10-12 октября на более чем 100 площадках столицы. Здесь откроются научно-популярные выставки и будут организованы лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

