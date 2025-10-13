Статья

ЗОЖ против "волшебных таблеток": Онищенко объяснил, как продлить жизнь

На прошлой неделе распространились новости, что появились люди, способные дожить до 150 лет. ТАСС разбирается, насколько это реально

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

"Заявления о том, что принимая БАДы, можно дожить до 150 лет, — это рекламная кампания, не более, — рассказывает в интервью ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. — Давайте разберемся. Биологически активные добавки — это не лекарство. Есть парафармацевтические, где есть активное вещество, а есть нутрицевтики — белки, витамины, микроэлементы. Утверждать, что они продлят жизнь до 150 лет, абсурдно".

Работа ведется

Онищенко отмечает, что говорить о продолжительности жизни нужно, оперируя конкретным научным показателем, — средней продолжительностью жизни. По его словам, это основной демографический и медицинский коэффициент. "Сегодня стоит государственная задача — к 2030 году достичь уровня 78 лет. Это популяционный, не индивидуальный показатель. Один может прожить и 120 лет, а другой — 30, но речь идет о среднем качестве жизни населения", — резюмирует академик.

Он обращает внимание, что до Великой Отечественной войны мужчины в России жили в среднем 47 лет. "Сейчас — около 72, хотя мужчины все еще живут меньше женщин. Показатель вырос почти вдвое. Это объясняется тем, что XX век стал веком вакцинации. Мы ликвидировали оспу, победили множество опасных инфекций, и только этот фактор дал прирост продолжительности жизни на 20-25 лет. Этот резерв уже во многом исчерпан", — говорит Онищенко.

Академик напоминает, что продолжается разработка новых вакцин (против гепатита С, туберкулеза), а также появились вакцины против COVID-19. Онищенко указывает, что вакцинация показала себя как эффективный научный механизм продления жизни: "Но принципиально новых технологий, которые изменили бы саму эволюцию человека, пока нет", — заключает эпидемиолог.

При этом Онищенко отмечает, что организм человека способен использовать лишь около 40% внутренних резервов. "Даже у профессиональных спортсменов при многолетних тренировках этот предел не превышается. Так устроена эволюция, чтобы сохранять запас прочности. Наука пока не знает способов задействовать эти ресурсы на 60 или 80%", — говорит академик.

Тем не менее работа продолжается, замечает Онищенко. Он напоминает, что национальные проекты направлены на борьбу с основными причинами преждевременной смерти — сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринными заболеваниями. Главная задача, считает Онищенко, — эффективная профилактика, раннее выявление заболеваний, в том числе на генетическом уровне, что позволит предотвращать болезни до их начала. "В этих направлениях действительно есть научные резервы", — рассказывает академик.

При этом он подчеркивает, что важно не просто добиться того, чтобы люди могли дожить до 100–120 лет, а сделать так, чтобы человек оставался активным и здоровым в этом возрасте. "Чтобы человек в 100 лет мог работать, думать, создавать, а не просто сидеть у подъезда с палочкой. Национальные проекты именно на это и нацелены. В этот показатель входят и материнская, и младенческая смертность, и травмы, и даже аварийность на дорогах", — рассказывает Онищенко.

Он напомнил, что в проектах по строительству автодорог одним из показателей эффективности является снижение смертности в ДТП. "Казалось бы, это не медицина, но все взаимосвязано", — отмечает академик.

Без государства не справиться

"И, конечно, самое главное — здоровый образ жизни. Здесь у государства есть большие резервы. Прежде всего, борьба с алкоголизмом, курением и наркоманией. Без участия государства общество не справится: нужны ограничения, запреты, контроль. Но и от человека многое зависит. Можно создать идеальные условия, но если человек будет лежать на диване и ничего не делать — результата не будет”, — резюмирует Онищенко.

Он также замечает, что разговоры о 150 годах жизни — "это просто провокация, пока это чистое шарлатанство".

"Если говорить о прогнозах, то до 2050 года, исходя из имеющихся научных данных, человек массово не сможет доживать даже до 120 лет. Но число долгожителей увеличится, и это будет индивидуальное дожитие. А 150 лет — это абсолютно ненаучная фантазия, которую можно обсуждать разве что на КВН или ток-шоу", — заявляет Онищенко.

Он отмечает, что впервые в политических документах государства — указах президента, федеральных программах и национальных проектах — вопрос продолжительности жизни закреплен официально. И есть организационные предпосылки для роста этого показателя. Но помимо них, указывает Онищенко, нужна постоянная, неослабевающая работа каждого человека над собой — над образом жизни.

"Радует, что молодое поколение, так называемые зумеры — люди от 15 до 25 лет — в целом отрицательно относятся к алкоголю и курению, стремятся вести здоровый образ жизни, интересуются экологичностью, сельским трудом. Но тревожит другое — у них снижается мотивация к созданию семьи. Это может перечеркнуть все положительные тенденции. Семья и рождаемость напрямую влияют на демографию, а значит, и на продолжительность жизни", — заявляет Онищенко.

В заключение эпидемиолог замечает, что сегодня самая высокая продолжительность жизни в Москве, Дагестане, Чечне и Ингушетии. "В Москве — благодаря уровню жизни, на Кавказе — благодаря крепким многодетным семьям. Вот реальные пути продления жизни — здоровый образ жизни, прочные семьи, качественная медицина и профилактика заболеваний, а не прием БАДов, — резюмирует академик.

Мария Поворова



