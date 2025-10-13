Нанопластик нарушил рост мышц коров и свиней

Биологи пришли к такому выводу при проведении опытов на нескольких культурах клеток, извлеченных из организма животных, которые проживают на территории нескольких крупных животноводческих ферм в Германии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Биологи из Италии и Германии впервые детально проследили за влиянием пластиковых наночастиц на разные типы клеток коров и свиней и обнаружили, что нанопластик заметным образом нарушает рост мышц и снижает их жизнеспособность на первых фазах развития. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Исследовательского института биологии домашних животных (FBN).

"Проведенные нами опыты показывают, что нанопластик не только является одним из загрязнителей окружающей среды, но и при этом он способен оказывать прямое влияние на здоровье животных на фермах. Это открытие подчеркивает необходимость проведения более масштабных исследований того, как пластиковое загрязнение природы может влиять на здоровье и животных, и людей на первых стадиях их развития", - заявила научный сотрудник FBN Аня Бауфельд, чьи слова приводит пресс-служба института.

Биологи пришли к такому выводу при проведении опытов на нескольких культурах клеток, извлеченных из организма коров и свиней, которые проживают на территории нескольких крупных животноводческих ферм в Германии. Эти наборы клеток, включавшие в себя "заготовки" мышечной ткани, а также различные ткани репродуктивных органов, исследователи обработали при помощи растворов с разными концентрациями светящихся пластиковых наночастиц.

Это позволило ученым впервые детально проследить за тем, как активно данные структуры проникали внутрь клеток и изучить их влияние на ключевые внутриклеточные процессы и активность генов, а также на жизнеспособность данных культур. Проведенные исследователями наблюдения показали, что все изученные типы клеток активно поглощали нанопластик, что существенным образом сказывалось на их скорости размножения и других жизненных процессах.

В частности, жизнеспособность гранулезных клеток коров, играющих важную роль в развитии яйцеклеток, снизилась примерно в четыре раза после попадания как небольших, так и высоких концентраций микропластика внутрь их культуры. Как отмечают биологи, внутри организма животных это может нарушать взаимодействия между разными вспомогательными клетками репродуктивных органов и вызывать сбои в их работе.

Аналогичным образом ученые открыли свидетельства того, что накопление нанопластика в мышечных клетках ведет к заметному снижению в их жизнеспособности, а также к существенным нарушениям в процессе их роста на первых фазах из развития. Все это указывает на необходимость дальнейшего изучения влияния нанопластика на здоровье домашних животных и возможных последствий его проникновения в организм людей вместе с продуктами животноводства, подытожили биологи.

Наночастицы и здоровье

За последние 10 лет медики и биологи открыли множество свидетельств того, что природные и рукотворные наночастицы могут быстро накапливаться в большом числе органов тела человека, в том числе внутри его мозга. Пока у исследователей нет однозначного ответа на вопрос о том, насколько опасны эти наноструктуры для здоровья и какие краткосрочные и долгосрочные последствия вызывает их накопление в теле, что заставляет ученых активно изучать процесс накопления наночастиц в организме.