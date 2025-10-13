Реклама на ТАСС
На Солнце произошло 15 вспышек 13 октября

Специалисты отмечали, что на Солнце наблюдались два крупных активных центра
Редакция сайта ТАСС
15:21
Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН/ ТАСС
© Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. 15 вспышек класса М и С зафиксировано на Солнце 13 октября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные - уровня M", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты отмечали, что в настоящее время на Солнце наблюдается два крупных активных центра.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. 

