Содержание всего 3% дорожных реагентов в почве губительно для флоры

В реальных полевых условиях после зимы таких экстремальных уровней загрязнения не наблюдалось

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обнаружили предельную опасную концентрацию дорожных реагентов. Исследование показало, что содержание в почве всего лишь 3% реагентов с добавлением хлорида кальция является губительным для флоры, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Для обеспечения безопасности в России ежегодно применяются миллионы тонн антигололедных реагентов. Но после выполнения своей задачи химические компоненты этих материалов вместе с талым снегом попадают в придорожные почвы и водоемы. Это запускает процесс засоления, делая землю малопригодной для растений. Проблему усугубляет снегоуборочная техника, которая отбрасывает загрязненный снег на 50 метров от дороги, а ветер и брызги от колес разносят соли еще дальше. Чтобы оценить риски влияния на окружающую среду, ученые Пермского политеха провели масштабное двухлетнее исследование и определили порог концентрации таких антигололедных материалов, опасный для природы большей части регионов России", - сообщили в ПНИПУ.

По данным исследователей, традиционная смесь реагентов - хлорид натрия или техническая соль - теряет свою эффективность в сильные морозы, которые характерны для 60% территории России. Поэтому в производство внедряют составы с добавлением хлорида кальция, которые активны даже при минус 30 градусах, но могут иметь последствия для экологии.

Как проходили исследования

Изучая вопрос влияния реагентов на экологию, ученые пермского вуза отобрали пробы снега и дерново-подзолистой почвы на разном расстоянии от одной из федеральных трасс: 10, 25, 50 и 100 метров. Это позволило понять, каково изначально загрязнение обычной земли у обработанных дорог. Для комплексной оценки воздействия на экосистемы были использованы "биоиндикаторы": семена редиса, водоросли, дафнии (маленькие рачки) и коллемболы (мелкие членистоногие). Эти организмы, по словам ученых, дают мгновенную реакцию на загрязнение и помогают комплексно оценить опасность для водной среды и почвенной экосистемы.

"Исследование показало, что талая вода от снега, собранного даже в 10 метрах от трассы, не оказывает острого токсического действия на прорастание семян редиса, развитие дафний и микроводорослей. Это означает, что основной объем реагента не создает в снежном покрове опасных концентраций. Несмотря на эту способность к самоочищению, антигололедные покрытия все же оказывают давление на экосистему. По мере приближения к трассе почва становится более засоленной и щелочной, разнообразие растений снижается: в 25 метрах от дороги мы насчитали 29 видов, а в 10 метрах - всего 15. Более того, пробы самой почвы, взятые на всех расстояниях вплоть до 100 метров, демонстрировали фитотоксичность - то есть семена редиса в ней прорастали хуже и давали более слабые ростки, чем в чистом грунте", - рассказал профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор химических наук Андрей Леснов.

На втором этапе ученые изучали влияние малоизученного реагента на основе хлорида натрия и кальция с процентным соотношением компонентов примерно 78% и 21%, которое используется на производстве. На изолированных участках в 140 метрах от дороги были внесены разные дозы: 0,70 и 700 грамм на квадратный метр. Через месяц пробы этой земли показали экстремальное засоление в месте с максимальной дозой. Однако следующей весной, после таяния снега, почва практически полностью очистилась от загрязнения. Это означает, что соли хорошо вымываются талыми и дождевыми водами из верхнего слоя и не накапливаются в опасных масштабах. Чтобы определить порог безопасности, в лабораторных условиях исследователи проверили максимально допустимое содержание реагента.

"Концентрация свыше 3% в грунте оказалась губительна для растений, а для самых чувствительных почвенных членистоногих - коллембол - опасное количество составило уже 2%", - отметил Леснов.

На практике опасности нет

Однако, по словам ученого, в реальных полевых условиях после зимы таких экстремальных уровней загрязнения не наблюдалось. А максимальное значение солесодержания в почве рядом с дорогой, зарегистрированное в ходе двухлетнего мониторинга, не превышало 0,2%, что говорит о том, что прямое токсическое воздействие нового усиленного реагента (хлорид натрия и кальция) ограничено благодаря способности земли к самоочищению.