NYT: разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением

В зоне субдукции Каскадия тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Ученые опасаются, что крупнейшее землетрясение может произойти в США в зоне субдукции Каскадия вдоль американского побережья. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times (NYT).

В зоне субдукции (линейная зона на границе двух тектонических плит, где одна плита поддвигается под другую - прим. ТАСС) Каскадия тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту.

"Про Каскадию часто говорят так: "Когда оно (землетрясение - прим. ТАСС) произойдет, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки", - приводит газета слова профессора Университета штата Орегон Криса Голдфингера.

Ученые предполагают, что землетрясения в Каскадии могут также провоцировать подземные толчки в зоне разлома Сан-Андреас в Калифорнии. О возможной взаимосвязи говорилось в статье журнала Geosphere, опубликованной в сентябре текущего года, на которую ссылается газета.

Как отметила NYT, о вероятности того, что крупные толчки могут произойти в Каскадии в ближайшее время, ученые писали еще 10 лет назад в журнале The New Yorker.