Фонд перспективных исследований начал открытый отбор молодежных проектов

Заявки могут подавать как молодые ученые, так и научные коллективы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) в преддверии V Конгресса молодых ученых, который пройдет 26-28 ноября на федеральной территории Сириус, начал отбор проектов среди молодых специалистов. Победитель конкурса получит возможность осуществить свою идею, сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд верит в потенциал нового поколения ученых и стремится поддержать тех, кто готов совершать научные открытия и двигать прогресс в целях развития технологического суверенитета нашей страны. По итогам конкурса мы профинансируем лучший проект, предоставив необходимые ресурсы для дальнейшей реализации", - заявил генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн, чьи слова приводятся в сообщении.

Цель конкурса - поощрение активного научно-технического поиска новых идей развития отечественных биомедицинских, авиационно-космических, сухопутных и морских технологий, перспективной электроники, искусственного интеллекта, робототехники. Заявки могут подавать как молодые ученые, так и научные коллективы.

Открытый отбор проводится с 13 октября по 28 ноября 2025 года в два этапа: по 5 ноября участники направляют заявки в виде резюме идей, решений и презентаций. До 12 ноября конкурсная комиссия, состоящая из экспертов ФПИ, подведет итоги прохождения участников в финальный этап отбора и уведомит о результатах рассмотрения. С 26 ноября по 28 ноября на V Конгрессе молодых ученых состоится очная защита работ участников второго этапа в формате презентаций. Победителей конкурса объявят 28 ноября.

О фонде

ФПИ создан в 2012 году в целях содействия осуществлению высокорисковых научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства. За время работы создана система отбора и реализации инновационных научно-технических проектов, результаты которых востребованы как в интересах обеспечения обороноспособности страны, так и в гражданском секторе экономики.