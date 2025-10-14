На Солнце произошла сильная вспышка

Она длилась девять минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сильная вспышка зафиксирована на Солнце в ночь на 14 октября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"14 октября в 03:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4262 (N23W26) зарегистрирована вспышка M2.0 продолжительностью девять минут", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.